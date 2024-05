Arbeidsmarkt ontspant langzaamaan, ziet vacaturesite Indeed

De arbeidsmarkt wordt langzamerhand minder krap, ziet vacaturesite Indeed na een analyse van miljoenen vacatures. Ten opzichte van april vorig jaar is het aantal uitstaande vacatures met 14 procent gedaald.

Desondanks blijft de vraag naar extra personeel groot. Vooral mensen die een praktisch beroep kunnen uitoefenen zijn gewild. Zo is de vraag naar kappers nog altijd 74 procent hoger dan drie jaar geleden.

Timmerlieden en loodgieters zijn opvallend genoeg minder in trek. Volgens Indeed komt dat doordat de bouw op sommige plekken stil is komen te liggen door de stikstofproblematiek, rentestijgingen en stijgende grondstofprijzen.

Veel praktische vacatures blijven overigens lang openstaan. Volgens Indeed duurt het in bijna de helft van de gevallen langer dan twee maanden om ze te vullen.