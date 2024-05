Jonge miljonairs minder rijk, weer weinig vrouwen in Quote-lijst

Het totale vermogen van ’s lands rijkste ‘selfmade’ ondernemers jonger dan veertig jaar is met ruim 3 miljard euro gedaald en komt dit jaar uit op 5,4 miljard euro. Dat maakt zakenblad Quote bekend in de negentiende editie van de Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs.

De forse daling komt vooral doordat Adriaan Mol, oprichter van betalingsverwerker Mollie, en Robert Vis, medeoprichter van communicatiedienstverlener Bird, de leeftijd van 39 zijn gepasseerd en daarom niet meer in de lijst voorkomen. Samen waren zij vorig jaar nog goed voor naar schatting 3,8 miljard euro, volgens Quote.

Op eenzame hoogte staat nu de 34-jarige Job van der Voort met een geschat vermogen van 600 miljoen euro. Van der Voort is oprichter van Remote.com, een onderneming die bedrijven helpt personeel aan te nemen in landen waar ze zelf niet aanwezig zijn. De nummer twee Ruud Pierik zag zijn geschatte vermogen stijgen met 125 procent ten opzichte van 2023. De oprichter van onlinegroothandel en FC Twente-hoofdsponsor Elektramat heeft een geschat vermogen van 180 miljoen euro.

Op de lijst staan zes vrouwen, tegenover vier vorig jaar. De 34-jarige Sharon Hilgers is de vrouw met de hoogste notering (op plek 37) met een geschat vermogen van 46 miljoen euro. Ze is oprichter van sieradenmerk My Jewellery.

Er zijn 31 nieuwkomers en onder hen zijn volgens Quote opvallend veel ondernemers die kunstmatige intelligentie (AI) inzetten. Maarten Alblas, Jonas Ruyter en Kai Bakker richtten in 2017 techbedrijf Datasnipper op, dat AI gebruikt om het werk van accountants te automatiseren. Ze staan alle drie in de top 10 van de lijst met geschatte vermogens van 140 miljoen euro.

Ook een aantal bekende Nederlanders staan op de lijst. Zo is er Martijn Garritsen, bij het brede publiek bekend als dj Martin Garrix, die op plek 29 staat met een geschat vermogen van 50 miljoen euro. Maar hij is niet de enige bekende dj met een flink vermogen. Ook Nick van de Wall (Afrojack), Robbert van de Corput (Hardwell) en Sam Renders (Sam Feldt) mogen zich scharen onder de honderd jonge, rijkste selfmade ondernemers.

Modeonderneemster Nikkie Plessen (nummer 45) staat met een geschat vermogen van 40 miljoen euro op de lijst. Model Doutzen Kroes (nummer 67) en influencer en onderneemster Negin Mirsalehi (nummer 75) hebben naar schatting vermogens van respectievelijk 28 miljoen euro en 23 miljoen euro.

De ondergrens is gestegen naar een record van 17 miljoen euro, van 15 miljoen. Om op de Quote-lijst te komen moeten de ondernemers dat vermogen zelf hebben verdiend.