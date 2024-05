Lagere prijs verblijf bungalowpark drukte op inflatie in april

De inflatie in Nederland is in april uitgekomen op 2,7 procent, tegen 3,1 procent in maart. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een definitief cijfer dat overeenkomt met een snelle raming. Volgens het CBS is die daling vooral het gevolg door lagere prijzen voor verblijven in bungalowparken.

Het CBS stelt dat rond feestdagen en in vakanties de prijzen van toerismediensten hoger zijn omdat er dan meer mensen op vakantie gaan. Doordat Pasen dit jaar vroeg viel en de meivakantie laat telde april minder vakantiedagen dan vorig jaar.

Daardoor waren de prijzen voor een verblijf in bungalowparken in april dit jaar gemiddeld lager dan vorig jaar. Een verblijf was gemiddeld 5,2 procent goedkoper dan in dezelfde maand vorig jaar, terwijl dat in maart nog 16 procent duurder was dan een jaar eerder.

De Nederlandse inflatie op basis van de Europese geharmoniseerde rekenmethode was in april 2,6 procent. Die rekenmethode is net iets anders dan die van het CBS. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode om de inflatie te meten, wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in een eigen woning.