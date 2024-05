Microsoft sluit gamestudio’s om te focussen op grote titels

Microsoft sluit de deuren van een aantal gamestudio’s waarvan het technologieconcern eigenaar is om te focussen op grote titels. Dat staat in een interne e-mail die in handen is van persbureau Bloomberg. Het gaat om de Amerikaanse vestiging van Arkane Studios in Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Studios en Roundhouse Games.

“Deze veranderingen zijn gebaseerd op het prioriteren van titels met grote impact”, schrijft topman Matt Booty van Xbox Games Studios, dat onder Microsoft valt, in de mail. Microsoft nam in 2021 ZeniMax Media over, waar de gesloten gamestudio’s onder vallen. Bethesda, een andere grote gamestudio die onder ZeniMax Media valt, houdt de deuren wel open. Deze studio zit achter succesvolle gametitels als Fallout en The Elder Scrolls.

Het sluiten van de studio’s, die games als Hi-Fi Rush en Redfall ontwikkelden, volgt op grote ontslagrondes bij dochter Activision Blizzard die eerder dit jaar plaatsvonden nadat Microsoft de game-uitgever en -maker had overgenomen.