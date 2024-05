TikTok klaagt overheid VS aan om dreigende ban of verkoop

De populaire video-app TikTok en het Chinese moederbedrijf ByteDance hebben dinsdag een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse overheid. Daarmee proberen ze een in hun ogen “ongrondwettelijke” wet tegen te houden waarmee ByteDance wordt gedwongen zijn Amerikaanse onderdelen te verkopen. Als ByteDance dit niet doet, kan TikTok verboden worden in de Verenigde Staten.

Volgens ByteDance en TikTok wordt ten onrechte beweerd dat er een keuze is. Het voortzetten van de activiteiten in de VS “is simpelweg niet mogelijk: niet commercieel, niet technologisch, niet wettelijk”, stellen ze. “Er is geen twijfel mogelijk: de wet zal een sluiting van TikTok tegen 19 januari 2025 afdwingen, waardoor de 170 miljoen Amerikanen die het platform gebruiken om te communiceren op een manier die elders niet te evenaren is, het zwijgen wordt opgelegd.”

En zelfs als het verkopen van de Amerikaanse onderdelen wel mogelijk is, zien ByteDance en TikTok dit als een “buitengewone en ongrondwettelijke machtsuitoefening”. Daarmee zouden Amerikanen volgens de bedrijven namelijk niet langer verbonden zijn met de rest van de wereld via TikTok. “Een uitkomst die fundamenteel in strijd is met zowel de vrijheid van meningsuiting als de individuele vrijheid”, aldus de bedrijven.

Veel westerse landen maken zich zorgen dat Chinese autoriteiten TikTok misbruiken om data van gebruikers te krijgen. Om die reden geldt onder meer voor ambtenaren in de VS en de Europese Commissie een TikTok-verbod op hun werktelefoons. In Nederland geldt een dergelijk verbod niet, al deed het kabinet vorig jaar een oproep aan rijksambtenaren TikTok te verwijderen van hun werktelefoon.