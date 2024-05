Door inflatie geteisterd Argentinië lanceert nieuw bankbiljet

Mensen in Argentinië kunnen vanaf dinsdag betalen met een bankbiljet van 10.000 pesos, omgerekend ruim 10 euro. Tot nu toe was de hoogste waarde van een Argentijns bankbiljet 2000 pesos. Maar Argentijnen hadden de laatste tijd steeds meer briefjes nodig om contante uitgaven te kunnen doen, gezien de torenhoge inflatie in het land.

Zo zijn de prijzen in het land in een jaar tijd bijna vier keer zo hoog geworden. Het biljet van 2000 pesos werd nog maar een jaar geleden gelanceerd. Tot die tijd was een biljet van 1000 pesos het meeste waard. Maar om een gemiddelde maaltijd in een restaurant te betalen, zou je van dat biljet er inmiddels vijftien op zak moeten hebben.

De centrale bank in Argentinië heeft aangekondigd later dit jaar nog met een biljet van 20.000 pesos te komen. De waarde van deze biljetten valt overigens in het niet bij briefgeld uit de jaren tachtig. Toen kon er in het Zuid-Amerikaanse land betaald worden met een briefje van 1 miljoen pesos.