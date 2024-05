Verduurzamen van kantoorgebouwen gaat miljarden kosten

Om alle kantoorgebouwen in Nederland tegen 2030 van het juiste energielabel te voorzien is er zeker 1,5 miljard euro nodig. Dat berekent vastgoedadviseur Envalue.

Om de klimaatdoelen van 2030 van het kabinet te halen moeten alle kantoorgebouwen het energielabel A krijgen, maar nu heeft 63 procent van de totale kantooroppervlakte dat label. Volgens de berekeningen van Envalue moet er daarom zeker 18 miljoen vierkante meter worden verduurzaamd.

Tegen 2050 moeten kantoorgebouwen het energielabel A+++ hebben om aan de klimaatregels te voldoen. Dat gaat volgens de vastgoedadviseur 4,5 miljard euro kosten.

Vorig jaar kondigde demissionair klimaat- en energieminister Rob Jetten een extra maatregelenpakket aan om de klimaatdoelen in 2030 te halen. Nederland moet namelijk een inhaalslag maken om aan de eisen in het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen. “Nederland heeft jarenlang achter de klimaatdoelen aan gehobbeld. Nu is het tijd om de grote sprong te maken”, zei Jetten tijdens de aankondiging.

Volgens de minister ligt de nadruk op uitvoerbare maatregelen, maar daar denkt Envalue-topman Jan Verhaegh anders over. “Deze investeringen lijken momenteel onhaalbaar, onder meer door de gestegen rentelasten en de beschikbare capaciteit in de bouwsector.”