GroenLinks-PvdA: vergroening industrie vraagt afstemming in EU

Verduurzaming van de industrie moet geen zaak zijn waar nationale overheden alleen over beslissen, maar een gemeenschappelijk Europees project. Dat schrijft Bas Eickhout, lijsttrekker van GroenLinks-PvdA bij de komende verkiezingen voor het Europees Parlement, in een actieplan voor wat hij “een echt Europese groene industriepolitiek” noemt.

EU-landen beslissen nu zelf welke sectoren zij steunen in de overgang naar een duurzamere industrie, en welke investeringen zij doen in infrastructuur die daarvoor nodig is. Dat zorgt er volgens Eickhout voor dat niet de keuzes worden gemaakt die nodig zijn. Vaak kiezen landen ervoor vooral hun bestaande bedrijven, waaronder ook grote vervuilers, te beschermen.

“Door iedereen een beetje te ondersteunen, ondersteun je eigenlijk niemand echt”, schrijft Eickhout. “Partijen die niet kiezen en alleen inzetten op het behoud van de huidige industrie zijn niet bezig met groene industriepolitiek, maar gooien op grote schaal belastinggeld weg.”

Eickhout waarschuwt ook voor de roep bij conservatieve partijen om de groene ambities van de EU te temperen. “De afbraak van klimaatbeleid zou schadelijk zijn voor onze industriële concurrentiekracht en de zekerheid waar de industrie juist zo om vraagt”, stelt hij.

De EU-lidstaten moeten wat GroenLinks-PvdA betreft samen optrekken om hun “groene koplopers” te versterken. Daar zijn volgens de partij ook gemeenschappelijke investeringen voor nodig. Daarmee verstevigt Europa niet alleen zijn concurrentiepositie ten opzichte van de Verenigde Staten en China, maar wordt het voor belangrijke technologieën voor de toekomst ook minder afhankelijk van die landen, denkt Eickhout.