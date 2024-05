Walt Disney keldert op Wall Street, ondanks winst streamingtak

Entertainment- en mediaconcern Walt Disney is dinsdag onderuitgegaan op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf presenteerde zijn kwartaalresultaten waaruit naar voren kwam dat de streamingtak, waar Disney+ en Hulu onder vallen, voor het eerst winstgevend is. Beleggers leken daarentegen minder enthousiast over de vooruitzichten van het bedrijf. Het aandeel verloor 9,5 procent.

“We zijn blij met de vooruitgang op het gebied van streaming, maar, zoals we al eerder zeiden, gaat de weg naar winstgevendheid niet in een rechte lijn omhoog”, zei financieel topman Hugh Johnston in een toelichting op de resultaten. Ook voor attractieparken van Disney verwachtte Johnston weinig groei, ook al stegen de inkomsten uit dit segment het vorige kwartaal met 10 procent.

De stemming op Wall Street was verder terughoudend. De Dow-Jonesindex steeg 0,1 procent tot 38.884,26 punten. De brede S&P 500 klom ook 0,1 procent tot 5187,70 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent en eindigde op 16.332,55 punten.

Apple steeg 0,4 procent. Het techconcern uit Cupertino heeft dinsdag nieuwe iPads onthuld, evenals de M4-chip. Deze chip wordt verwerkt in de iPad Pro, waardoor de tablet volgens Apple betere prestaties kan leveren. De goedkoopste iPad Pro krijgt een vanafprijs van 1219 euro, de duurste komt op de markt voor een prijs van 1819 euro. Naast de Pro, onthulde Apple ook nog twee tablets van het type Air. De prijs van deze apparaten varieert tussen de 719 euro en de 1139 euro.

Tesla zakte 3,8 procent. De Chinese autobrancheorganisatie heeft bekendgemaakt dat de verschepingen van elektrische auto’s vanuit de grote Tesla-fabriek in Shanghai in april met 18 procent op jaarbasis zijn gedaald. Daarnaast meldde de Duitse zakenkrant Handelsblatt dinsdag dat de productie in de fabriek nabij Berlijn vier dagen wordt stilgelegd. Die fabriek produceert jaarlijks 300.000 auto’s.

DoorDash verloor 1,7 procent. De populaire bezorgapp in de Verenigde Staten krijgt concurrentie van boodschappenbezorger Instacart, die een samenwerking aangaat met Uber. Gebruikers van de Instacart-app kunnen binnenkort eten bestellen bij restaurants dat koeriers van Uber vervolgens bezorgen. Uber, dat woensdag met cijfers komt, daalde 1,5 procent.

De euro was 1,0756 dollar waard, tegen 1,0775 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Een vast Amerikaanse olie werd een fractie duurder en kostte 78,49 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 83,21 dollar per vat.