FT: VS trekt vergunningen chipexport aan Chinese Huawei in

De Amerikaanse regering heeft de exportvergunningen van chipbedrijven Intel en Qualcomm ingetrokken. Hierdoor kunnen deze bedrijven niet langer chips leveren aan het Chinese techconcern Huawei. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van gesprekken met ingewijden. Het intrekken van de licenties zou volgens hen gevolgen hebben voor de leveringen van chips voor laptops en telefoons.

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft aan de krant bevestigd dat er “bepaalde licenties voor export naar Huawei” zijn ingetrokken, maar noemde daarbij geen namen van bedrijven. Het Chinese techbedrijf kampt al jaren met exportbeperkingen van de VS. De Amerikanen vrezen dat Huawei via achterdeurtjes in zijn technologie spionage mogelijk maakt.

Vorige maand meldde FT al dat de VS aandrong bij bondgenoten om de export van chips en daaraan gerelateerde goederen en technologie naar China verder te beperken. Onder die bondgenoten viel ook Nederland. Volgens de krant had Washington de druk opgevoerd om zorgen over de ontwikkeling van geavanceerde chips door Huawei. Een van deze chips was ingebouwd in een smartphone die vorig jaar verscheen, de Mate 60 Pro.