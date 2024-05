Werkgeversorganisaties staan achter regulering arbeidsmigratie

Werkgevers zien graag dat de “uitwassen met arbeidsmigranten met wortel en tak worden uitgeroeid” en dat malafide ondernemers “hard worden aangepakt door de inspectie”. Daarmee reageren werkgeverorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland op de oproep van inspecteur-generaal Rits de Boer van de Arbeidsinspectie om arbeidsmigratie beter te reguleren. “Belangrijk is ook dat er een integrale visie komt op migratie en wat Nederland nodig heeft”, zeggen de twee organisaties.

Volgens het hoofd van de Arbeidsinspectie heeft Nederland de limiet bereikt met het aantal arbeidsmigranten. Daardoor slapen nieuwe arbeidsmigranten op straat en “zullen we in toenemende mate miserabele woon- en werksituaties aantreffen”, zei De Boer in een interview met de Volkskrant.