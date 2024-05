Disney fors lager op Wall Street na bekendmaking kwartaalcijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend, na plussen een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street ging onder meer uit naar de kwartaalcijfers van entertainment- en mediaconcern Walt Disney. Het bedrijf zag het aantal abonnees voor streamingdienst Disney+ met ruim 6 miljoen toenemen.

Het concern meldde ook dat de streamingtak waar Disney+ en Hulu onder vallen, voor het eerst in zijn bestaan winstgevend is. Ook verhoogde het bedrijf de ticketprijzen voor zijn pretparken en werd de winstprognose voor het gehele jaar naar boven bijgesteld. De omzet viel echter wat tegen en het aandeel Disney stond in de vroege handel 8,5 procent in de min.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent hoger op 38.927 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 5193 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 16.375 punten. Op maandag waren plussen tot 1,2 procent te zien door de groeiende hoop dat de Amerikaanse centrale bank dit jaar gaat beginnen met het verlagen van de rente.

Tesla verloor 2,4 procent. Volgens de Chinese autobrancheorganisatie gingen de verschepingen van elektrische auto’s vanuit de grote Tesla-fabriek in Shanghai in april met 18 procent omlaag op jaarbasis. Tesla heeft in China te kampen met felle concurrentie van met name lokale elektrische autobouwers.

Verder maakte Amazon (plus 0,1 procent) bekend de komende jaren 9 miljard dollar te investeren in het uitbreiden van zijn clouddiensten in Singapore. Door de opkomst van kunstmatige intelligentie is er meer vraag naar clouddiensten van techbedrijven. Microsoft zei onlangs nog miljarden te steken in zijn clouddiensten in Maleisië.

Uber zakte 0,2 procent. Het platformbedrijf gaat in de VS samenwerken met boodschappenbezorger Instacart. Gebruikers van de Instacart-app kunnen daardoor binnenkort eten bestellen bij restaurants, koeriers van Uber bezorgen die bestellingen vervolgens. Daarmee gaan Instacart en Uber de concurrentiestrijd aan met de in de VS populaire bezorgapp DoorDash. Dat aandeel verloor 1,7 procent.

Data-analysebedrijf Palantir Technologies ging 11,3 procent onderuit na teleurstellende omzetverwachtingen voor het gehele jaar. Palantir levert diensten rond data-analyse aan onder meer inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De euro was 1,0782 dollar waard, tegen 1,0779 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 78,24 dollar per vat. Een vat Brentolie daalde ook 0,3 procent in prijs, tot 83,05 dollar.