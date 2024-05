Aandacht voor cijfers moederbedrijf Albert Heijn op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van Ahold Delhaize. Het moederbedrijf van Albert Heijn, Delhaize, bol, Etos en Gall & Gall zag de omzet in het eerste kwartaal licht stijgen tot 21,7 miljard euro. De nettowinst nam wel af tot 513 miljoen euro, van 561 miljoen euro een jaar eerder. Topman Frans Muller sprak van stabiele resultaten, ondanks de aanhoudende uitdagende marktomstandigheden. Het supermarktconcern ligt volgens hem op koers om de doelstelling voor dit jaar te behalen.

Ook maritiem dienstverlener SBM Offshore en biotechnologiebedrijf Pharming kwamen met cijfers. SBM Offshore zag de kwartaalomzet met 17 procent stijgen ten opzichte van een jaar eerder. De nieuwe topman Øivind Tangen sprak van goede resultaten, die in lijn lagen met de verwachtingen. Ook handhaafde hij de omzetverwachting voor het hele jaar. Tangen volgde Bruno Chabas op, die zijn functie in april na twaalf jaar neerlegde.

Pharming zag de omzet met 31 procent stijgen in het eerste kwartaal. De groei werd veroorzaakt door de lancering van het middel Joenja in de Verenigde Staten en toegenomen verkopen van Ruconest. De omzet van Ruconest, een middel tegen plotse zwellingen in delen van het lichaam, steeg met 8 procent. De omzet van Joenja, een middel tegen een zeer zeldzame aandoening van het immuunsysteem, groeide met 21 procent. Topman Sijmen de Vries sprak van een sterk kwartaal en handhaafde het omzetdoel voor dit jaar.

De AEX-index lijkt iets lager te gaan openen. Dinsdag brak de hoofdindex voor het eerst in de geschiedenis door de 900 punten en eindigde op een nieuw recordniveau. De Aziatische beurzen lieten woensdag overwegend verliezen zien. De Nikkei in Tokio zakte 1,6 procent. Nintendo daalde 5 procent, na een tegenvallende winstverwachting voor het huidige boekjaar. Het computerspelletjesbedrijf beloofde dit jaar wel meer bekend te maken over de opvolger van de populaire spelcomputer Switch. De beurzen in Hongkong en Shanghai daalden 0,7 en 0,5 procent.

Arcadis liet weten in opdracht van waterschap Aa en Maas te werken aan de verbetering van de Maasdijk ter hoogte van het dorp Doeveren in Noord-Brabant. Het advies- en ingenieursbureau meldde geen financiële details van de opdracht.

De euro was 1,0741 dollar waard, tegen 1,0775 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 77,96 dollar. Een vat Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 82,70 dollar.