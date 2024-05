Winst moederbedrijf Albert Heijn daalt door reorganisatie België

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft in het eerste kwartaal een lagere winst geboekt. Het moederbedrijf van Albert Heijn, bol, Etos en Gall & Gall maakte onder andere meer kosten in België. Daar verkocht Ahold Delhaize vorig jaar alle eigen Delhaize-filialen aan franchisenemers, wat extra kosten met zich meebracht.

De nettowinst daalde mede door die extra kosten met 8,6 procent tot 513 miljoen euro. De verkoop van de Delhaize-winkels ging vorig jaar gepaard met stakingen van medewerkers die bang waren voor een verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden.

Dat in de eerste drie maanden van dit jaar geen grote werkonderbrekingen waren, hielp Ahold Delhaize bij het opvoeren van de omzet. De opbrengsten van het concern stegen gestaag met 0,4 procent tot 21,7 miljard euro.

Dat was vooral te danken aan de supermarkten in Europa. Albert Heijn breidde in Nederland uit, doordat supermarkten van de voormalige Zuid-Nederlandse concurrent Jan Linders franchisenemer werd van de formule. Ook stegen de onlineverkopen van boodschappen hard. In de Verenigde Staten, de grootste markt voor Ahold Delhaize, kampten supermarkten juist met lagere opbrengsten uit de benzineverkoop en het afstoten van onlinesupermarkt FreshDirect.

De winstmarges bij Ahold Delhaize, altijd een belangrijk punt voor winkelbedrijven, bleven volgens topman Frans Muller op peil. Gecorrigeerd voor onder andere de impact van de Belgische reorganisatie, zou de winstgevendheid in Europa ondanks kostenstijgingen zijn gestegen dankzij besparingsacties.

Muller hoopt dat dit financiële ruimte biedt om verder te investeren in een goedkoper supermarktassortiment, met name in de VS. Hier hebben consumenten met lagere inkomens te maken met het afschalen van overheidssteun om de boodschappen betaalbaar te houden, wat ook drukte op de resultaten van Ahold Delhaize.

Vorig jaar moest Ahold Delhaize het voornamelijk van prijsstijgingen hebben om de omzet op te voeren, terwijl de hoeveelheid verkochte producten door de hoge inflatie daalde. Uit de eerstekwartaalcijfers wordt niet direct duidelijk of in de eerste drie maanden van Ahold Delhaize sprake was van volumegroei.

Ahold Delhaize waarschuwde bij zijn eerstekwartaalcijfers opnieuw voor de impact van het beëindigen van de tabaksverkoop door supermarkten in Nederland. Dit drukt de omzet met ongeveer 2 tot 3 procentpunt.