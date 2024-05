Koepelorganisatie verwacht grotere drukte op Europese luchthavens

Het wordt nog drukker op Europese luchthavens dan eerder voorspeld. Brancheorganisatie ACI Europe verwachtte al dat het aantal passagiers dit jaar licht hoger zou zijn dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Maar nu rekent de koepelorganisatie voor Europese vliegvelden op nog sterkere groei, dankzij de toenemende populariteit van goedkope vakantievluchten.

Volgens ACI Europe verwelkomen luchthavens in Europa dit jaar 3,4 procent meer passagiers dan in het laatste jaar voordat het coronavirus het internationale reisverkeer lamlegde. Eerder voorspelde de belangenorganisatie nog een toename van 1,4 procent ten opzichte van 2019.

“Dit laat de positieve vooruitzichten voor het zomerseizoen zien, waarin consumenten ondanks hogere ticketprijzen reizen belangrijk blijven vinden”, zei Olivier Jankovec, algemeen directeur van ACI Europe. Budgetmaatschappijen breiden daarom het aantal vluchten uit, ziet Jankovec.

Het herstel is niet gelijk verdeeld over alle vliegvelden, benadrukte hij ook. Bij iets meer dan vier op de tien Europese luchthavens vertrekken en arriveren nu meer passagiers dan voor corona. Maar op bijvoorbeeld Schiphol lag het aantal reizigers vorig jaar nog lager dan in recordjaar 2019, ondanks een aanzienlijke toename in vergelijking met 2022.

In de eerste drie maanden van het jaar waren er 10 procent meer passagiers dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee was het net iets rustiger op de Europese vliegvelden dan voor de coronacrisis.