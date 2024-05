Duitse chipproducent Infineon schrapt honderden banen

Het Duitse chipconcern Infineon gaat honderden banen schrappen bij zijn fabriek in Regensburg als onderdeel van een kostenbesparingsprogramma. Infineon is een belangrijke toeleverancier aan de auto-industrie en daar is de vraag naar chips afgezwakt.

Het bedrijf zegt dat het gaat om een ingreep in het personeelsbestand met “mid-driecijferige” getallen. Het banenverlies moet plaatsvinden via natuurlijk verloop, bijvoorbeeld door vrijwillig vertrek en vervroegd pensioen. Gedwongen ontslagen vinden niet plaats.

Bij de fabriek in het Beierse Regensburg van Infineon werken nu ongeveer 3100 werknemers. Het banenverlies treft vooral productiepersoneel. Het bedrijf behaalt meer dan de helft van de omzet uit chips voor de auto-industrie.