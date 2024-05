Slagerijmedewerkers dreigen weer met acties na wegstemmen loonbod

Werknemers van slagerijen bereiden weer acties voor, nadat leden van vakbond FNV een verbeterd loonbod hadden weggestemd. Dat meldt FNV-bestuurder Ilja Philippen woensdag. Slagerijmedewerkers dreigden vorige week ook al het werk neer te leggen in Brabant, Gelderland en Noord-Holland, maar die staking werd na het loonbod opgeschort.

Hoe de nieuwe acties eruit gaan zien, is nog niet bekend. Daarover wordt volgende week overlegd, zegt Philippen. “Na volgende week donderdag weten we welke acties we gaan ondernemen”, aldus de vakbondsvrouw. De cao waar het om gaat, geldt voor slagerijmedewerkers en voor mensen die werken bij industriële slagers. In totaal gaat dat om zo’n 16.000 mensen.

FNV-leden konden tot dinsdagmiddag stemmen over het bod van brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS). Volgens Philippen waren er ook veel leden die wel akkoord gingen, maar dat doet volgens de FNV-bestuurder niet af aan de actiebereidheid. “Onze leden zijn solidair, zeker als er een resultaat ligt dat niet voor iedereen naar tevredenheid is.”

FNV wil onder meer dat de lonen van medewerkers van slagerijen 9,8 procent stijgen en dat ze daarbovenop nog eens 100 euro bruto per maand erbij krijgen. De lonen van de mensen die het minst verdienen, moeten omhoog naar minstens 16 euro per uur, vindt de vakbond. Verder wil FNV meer vaste contracten en dat de salarissen vanaf volgend jaar meestijgen met de prijzen in de winkels.