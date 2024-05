Bloomberg: Pfizer schikt dik 10.000 claims over maagzuurremmer

Farmaceut Pfizer heeft ermee ingestemd om meer dan 10.000 Amerikaanse rechtszaken te schikken over maagzuurremmer Zantac, die kankerverwekkend zou zijn. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Zelf wil het bedrijf, dat in Nederland de laatste jaren vooral bekend is van zijn coronavaccin, alleen kwijt dat het een reeks rechtszaken heeft onderzocht en bepaalde daarvan heeft geschikt. Hoeveel zaken het precies betreft en hoeveel geld ermee is gemoeid, blijft onduidelijk. De onderneming verkoopt het bewuste middel al meer dan vijftien jaar niet meer.

Pfizer is niet het enige bedrijf dat bij de kwestie betrokken is. Vorige maand werd bekend dat het Franse geneesmiddelenconcern Sanofi in de Verenigde Staten ongeveer 4000 Zantac-rechtszaken heeft afgekocht. Sanofi hield vol dat de claims ongegrond waren en koos daarom voor een schikking om de kosten van een langdurige rechtszaak te vermijden. Ook rivaal GSK heeft al enkele Zantac-zaken geschikt.

Zantac is al jaren op de markt en is eigendom geweest van verschillende medicijnfabrikanten. Het was lange tijd een van de populairste maagzuurremmers in de VS. Het middel werd enkele jaren geleden echter van de Amerikaanse markt gehaald na onderzoek door medicijntoezichthouder FDA. Sanofi heeft later wel een nieuwe versie van Zantac op de markt gebracht, waarin een bepaalde stof niet meer verwerkt is.