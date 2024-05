Uber blijft profiteren van vraag naar maaltijden en taxiritjes

Klanten van platformbedrijf Uber hebben in het eerste kwartaal voor 20 procent meer besteld dan in dezelfde periode een jaar eerder. De waarde van deze wereldwijde bestellingen voor maaltijden en taxiritjes steeg daarmee tot bijna 38 miljard dollar, omgerekend ruim 35 miljard euro.

Zelf hield Uber aan de bestellingen een omzet van ruim 10 miljard dollar over, 15 procent meer dan een jaar eerder. De groei zat met name bij de verkoop van taxiritten, waarvan de opbrengsten op jaarbasis stegen met 30 procent tot 5,6 miljard dollar. Die toename schrijft Uber toe aan een stijging van het aantal taxiritten die Uber-chauffeurs verzorgden. De bezorging van maaltijden leverde Uber 4 procent meer omzet op, in totaal 3,2 miljard dollar.

Daar bleef een operationele winst van over van 172 miljoen dollar. Dat is flink minder dan de 652 miljoen dollar in het laatste kwartaal van vorig jaar. Een jaar eerder ging er nog een operationeel verlies van 262 miljoen dollar in de boeken.

De waarde van de bestellingen is wel aan de lage kant van de verwachtingen die Uber in februari uitsprak, bij de presentatie van de jaarresultaten. Toen verwachtte Uber dat klanten voor 37 miljard dollar tot 38,5 miljard dollar zouden bestellen in de eerste maanden van dit jaar. Analisten hadden in doorsnee 38 miljard dollar aan bestellingen verwacht.