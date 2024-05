Gelderse laadpalen kunnen uitgezet bij krapte op stroomnet

In meerdere gemeenten in Gelderland en Utrecht kunnen laadpalen binnenkort worden uitgezet als het stroomnetwerk overbelast is. De 191 laadpalen komen onder het beheer van Park&Charge en gaan “netbewust laden”. Dat betekent dat er minder of geen stroom naar de palen toegaat als er minder stroom beschikbaar is.

Dit is een van de eerste projecten in Nederland waar de laadpalen soms worden uitgezet. De provincie Utrecht kondigde dit vorige maand ook aan, om op momenten dat er veel stroom wordt verbruikt het stroomnet te ontzien.

Volgens Park&Charge levert het af en toe uitzetten van de laadpalen geen nadelige gevolgen op voor mensen die hun auto opladen. “De elektrische rijder heeft hier meestal geen last van, omdat de auto vaak lang genoeg aan de laadpaal staat om de batterij alsnog vol te laden. Elektrische auto’s kan je ook goed op andere momenten laden, als er wel ruimte beschikbaar is.”

Door het vernieuwen van laadpalen kunnen volgens Park&Charge sneller meer laadpalen worden bijgeplaatst, wat volgens het bedrijf nodig is om in 2030 alle elektrische auto’s te kunnen opladen.

De laadpalen staan in de Gelderse gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede, Nijkerk, Nijmegen, Overbetuwe, Rheden, Scherpenzeel, Wageningen en Zevenaar en het Utrechtse Veenendaal.