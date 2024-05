AI-startup Musk rondt financiering deze week af, zeggen bronnen

Elon Musk krijgt deze week naar verwachting de financiering rond van zijn bedrijf X.AI, waarmee de topman wil gaan concurreren met het populaire ChatGPT. Daarmee komt de waarde van zijn bedrijf op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) uit op 18 miljard dollar (16,8 miljard euro), zeggen betrokkenen tegen persbureau Bloomberg.

Het exacte bedrag van de laatste financieringsronde is nog niet definitief vastgesteld, maar volgens eerdere berichten gaat het om ongeveer 6 miljard dollar. Een van de investeerders is Sequoia Capital.

Musk zette eerder uiteen waarom investeerders in de start-up zouden moeten investeren. Hij noemde onder meer zijn succes met Tesla en SpaceX en het gebruik van de data van zijn socialmediaplatform X.

Musk was een van de oprichters van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De miljardair verliet het bedrijf in 2018 na onenigheid met de bedrijfstop. Sindsdien is de ruzie verergerd. Zo richtte Musk vorig jaar X.AI op om tegenwicht te bieden aan OpenAI. Ook klaagde de miljardair OpenAI en topman Sam Altman aan omdat het bedrijf en Altman afspraken zouden schenden die waren gemaakt in de periode dat Musk betrokken was bij de oprichting van OpenAI.