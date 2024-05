Aandacht voor Besi op rustig Damrak na grote order

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag uit naar Besi. De producent van assemblageapparatuur voor de chipsector heeft een grote bestelling ontvangen van een niet nader genoemde grote fabrikant. Het gaat om 26 hybride bondingsystemen van Besi, die in het vierde kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van 2025 geleverd zullen worden. Financiële details werden niet gegeven.

Met de hybride bondingsystemen van Besi worden meerdere geïntegreerde circuits direct aan elkaar gekoppeld en gestapeld. Bijvoorbeeld geheugenchips die aan of op een processor worden geplaatst. Besi verwacht daarnaast meer orders te ontvangen voor zijn systemen van andere klanten in het tweede kwartaal.

De AEX-index lijkt verder vrijwel vlak te gaan beginnen aan een rustige Hemelvaartsdag. De Amsterdamse beurs is op deze officiële feestdag in Nederland open, maar veel bedrijven zijn gesloten. Ook op de andere grote Europese beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wordt gehandeld. De aandelenmarkten in Zwitserland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Finland zijn wel dicht.

In Londen gaat de aandacht uit naar het rentebesluit van de Bank of England. De Britse centrale bank zal de rente waarschijnlijk opnieuw onveranderd laten. Beleggers zullen dan ook vooral letten op signalen over wanneer de Britse rente gaat dalen. Op de beursvloeren wordt gehoopt op eerste renteverlaging in juni.

De Aziatische beurzen lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio daalde 0,3 procent. Mitsubishi Motors zakte 4,5 procent. De autofabrikant verwacht in het nieuwe boekjaar minder winst te boeken dan een jaar eerder. Woensdag liet de grotere concurrent Toyota (min 1,3 procent) ook al weten dit jaar minder winst te voorzien.

In Sydney en Seoul zakten de beurzen ruim 1 procent. De Hang Seng-index in Hongkong en de hoofdindex in Shanghai stegen 1,2 en 0,9 procent na beter dan verwachte Chinese handelscijfers. Zowel de export als de import lieten in april weer groei zien, na een daling een maand eerder.

Op het Damrak noteert het aandeel Philips ex dividend. Dat betekent dat de aandelen van het zorgtechnologiebedrijf geen recht meer bieden op het dividend over de afgelopen periode, wat meestal voor koersdruk zorgt. Ook het aandeel van technologiegroep TKH noteert ex dividend.

De euro was 1,0742 dollar waard, tegen 1,0752 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 79,38 dollar. Een vat Brentolie werd 0,3 procent duurder op 83,85 dollar.