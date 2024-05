Airbnb en chipbedrijf Arm zakken op Wall Street na cijfers

Verhuurplatform Airbnb en chipontwerper Arm behoorden donderdag tot de grote verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Airbnb boekte afgelopen kwartaal meer winst dan beleggers en analisten hadden verwacht. Ook denkt het bedrijf dat grote sportevenementen zoals het EK voetbal in Duitsland en de Olympische Spelen in Frankrijk de vraag naar accommodaties in de zomer zullen aanjagen. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel echter tegen en het aandeel werd 7 procent lager gezet.

Ook Arm (min 6,6 procent) moest het ontgelden. De Britse chipontwikkelaar, die ontwerpen levert voor chips die in bijna alle smartphones en computers zitten, presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De vooruitzichten voor het nieuwe boekjaar vielen echter tegen. Arm wordt gezien als een belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Door het optimisme rond AI-toepassingen is het aandeel dit jaar al zo’n 40 procent in waarde gestegen.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel een fractie lager op 39.044 punten. De hoofdindex sloot woensdag voor de zesde dag op rij hoger. De breder samengestelde S&P 500-index stond 0,1 procent lager op 5183 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,3 procent tot 16.260 punten.

Beleggers verwerkten ook nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is toegenomen tot 231.000. Dat was meer dan kenners hadden verwacht.

Warner Bros. Discovery steeg 2 procent. Het entertainmentconcern behaalde minder omzet in het eerste kwartaal dan verwacht. Ook het verlies viel hoger uit. Het aantal abonnees van zijn streamingdiensten Max en Discovery+ groeide wel sterker dan verwacht tot 99,6 miljoen. Het bedrijf liet woensdag al weten zijn streamingdiensten deze zomer te willen bundelen met die van Disney.

Robinhood Markets steeg ruim 1 procent. De beleggingsapp deed opnieuw goede zaken met de handel in cryptomunten en boekte voor het tweede kwartaal op rij winst.

De euro was 1,0764 dollar waard, tegen 1,0752 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 79,34 dollar. Een vat Brentolie werd 0,3 procent duurder op 83,85 dollar.