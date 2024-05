Boeing van Corendon heeft klapband bij landing in Turkije

Een Boeing 737 van vakantievlieger Corendon Airlines heeft tijdens de landing op een vliegveld bij Antalya een klapband gekregen. Dit was het gevolg van een beschadigd neuslandingsgestel van het toestel, meldt de Turkse minister van verkeer Abdulkadir Uraloglu. De 190 passagiers en crewleden bleven ongedeerd.

Bij zijn bericht op X plaatste de minister ook foto’s van het kapotte landingsgestel. Het incident gebeurde met een toestel dat van Keulen naar het vliegveld Alanya-Gazipasa vloog.

Boeing komt de laatste tijd vaak in het nieuws om problemen met zijn vliegtuigen, zoals een losgeschoten deurpaneel bij een vlucht van Alaska Airlines in januari. Een vrachtvliegtuig van het type Boeing 767 moest woensdag nog een noodlanding maken in Istanbul om problemen met het landingsgestel. De Turkse autoriteiten onderzoeken dat incident