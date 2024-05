Chipbedrijf Besi wint op Damrak, AEX scherpt record aan

Toeleverancier voor de chipindustrie Besi is bovenaan geëindigd in de AEX, de leidende index van de aandelenbeurs in Amsterdam. Beleggers waren enthousiast over een nieuwe order die het bedrijf kreeg voor systemen die verschillende chips aan elkaar verbinden. De algehele stemming op het Damrak was ook opperbest.

Beleggers trokken zich op aan de stijgende beurskoersen in New York. Nieuwe cijfers over uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten lijken te wijzen op een afkoelende economie. Een zwakkere economie kan de Federal Reserve meer argumenten geven voor een renteverlaging.

De AEX sloot 0,5 procent hoger op 904,21 punten, een nieuwe recordstand. Dinsdag brak de index van de 25 meest verhandelde fondsen op de beurs in Amsterdam voor het eerst door de grens van 900 punten. De MidKap eindigde 0,2 procent in de min op 937,95 punten.

Besi was met een plus van 3,6 procent de grootste winnaar in de AEX. Het bedrijf uit Duiven meldde een bestelling te hebben gekregen voor 26 hybride bondingsystemen van een niet nader genoemde grote fabrikant.

Op de financiële markten was ook veel aandacht voor het rentebesluit van de Bank of England. Gouverneur Andrew Bailey veranderde nog niets aan de rente, maar hintte wel op een aanstaande verlaging van de leenkosten die mogelijk al in juni plaatsvindt.

De FTSE 100 in Londen won terrein. Het Britse pond daalde juist licht ten opzichte van de euro.

Aanbieder van pakketkluisjes InPost was de sterkste stijger in de MidKap, met een plus van 1,4 procent. TKH eindigde onderaan met een min van 3,5 procent. Het aandeel van de technologiegroep noteerde ex dividend, wat betekent dat aandelen geen recht geven op dividend over de afgelopen periode.

In Madrid won de bank Sabadell 3,2 procent. Concurrent BBVA heeft een vijandig bod uitgebracht op de financiële dienstverlener, wat inhoudt dat het bestuur van Sabadell het overnamevoorstel niet steunt. BBVA verloor bijna 7 procent.

De euro was 1,0742 dollar waard, tegen 1,0752 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 79,38 dollar. Een vat Brentolie werd 0,3 procent duurder op 83,85 dollar.