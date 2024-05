Bloomberg: Apple gebruikt eigen chips voor AI-servers

Apple is van plan zelf ontwikkelde chips te gebruiken voor de eigen servers die nieuwe AI-functies ondersteunen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Apple verwerkt al enkele jaren eigen chips in enkele van zijn apparaten en wil vergelijkbare processoren inzetten in servers die geavanceerde toepassingen met kunstmatige intelligentie (AI) mogelijk maken. Apple is volgens bronnen van Bloomberg van plan de eigen M2 Ultra-chip te gebruiken voor de servers. Die werd vorig jaar geïntroduceerd en zit nu in de Mac Pro en Mac Studio.

De bedenker van de iPhone introduceert binnenkort naar verwachting nieuwe functies met zogeheten generatieve AI, oftewel de kunstmatige intelligentie waarmee je met enkele eenvoudige aanwijzingen hele teksten of beelden kunt creëren. Na de opkomst van ChatGPT van OpenAI investeerden andere grote techbedrijven, zoals Microsoft, Meta en Google, in vergelijkbare modellen. Bij Apple was het relatief stil rond AI.