Koopjesketen Action groeit minder hard

Winkelketen Action heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de verkopen zien toenemen tot 3 miljard euro, bijna 21 procent meer vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam voor een belangrijk deel doordat het bedrijf 42 nieuwe filialen opende. Zonder dit effect groeide de omzet in Nederland en andere landen met 9,8 procent, maakte het concern bekend.

De omzet groeide in het afgelopen kwartaal minder hard dan een jaar eerder. Toen namen de totale verkopen met ruim een derde toe.

De koopjesketen verlaagde de prijzen naar eigen zeggen van meer dan 1000 producten in de eerste drie maanden van dit jaar, bovenop de prijsverlagingen van 2500 producten die vorig jaar zijn doorgevoerd. Het bedrijf verkoopt voornamelijk goedkope spullen uit China. Action heeft in Europa nu in totaal 2608 winkels. Winstcijfers meldt de keten niet over het eerste kwartaal.