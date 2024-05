Besi flink hoger op rustig Damrak na grote order

Besi was donderdag de grote winnaar op de Amsterdamse beurs en werd bijna 6 procent hoger gezet. Beleggers reageerden verheugd op de grote order die de chiptoeleverancier uit Duiven heeft ontvangen. Besi meldde een bestelling te hebben gekregen voor 26 hybride bondingsystemen van een niet nader genoemde grote fabrikant. Met deze systemen kunnen verschillende types chips met elkaar worden verbonden. Zo kunnen bijvoorbeeld geheugenchips aan of op een microprocessor worden geplaatst. Besi verwacht daarnaast meer orders te ontvangen voor zijn systemen van andere klanten in het tweede kwartaal.

Mede dankzij de koerswinst van Besi begon de AEX-index licht hoger aan de rustige Hemelvaartsdag. De hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent in de plus op 901,64 punten. Eerder deze week brak de AEX al voor het eerst in de geschiedenis door de 900 puntengrens. De MidKap daalde 0,1 procent tot 938,84 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen klommen tot 0,2 procent. Parijs bleef vrijwel vlak.