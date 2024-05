Omzetdaling Warner Bros. door stakingen en minder advertenties

Entertainmentconcern Warner Bros. Discovery had het afgelopen kwartaal last van een zwakke advertentiemarkt en stakingen van acteurs in Hollywood. Hierdoor daalde de omzet tot minder dan 10 miljard dollar (9,3 miljard euro). Dat is 7 procent minder vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar, werd donderdag bekend.

Het nettoverlies kwam uit op 966 miljoen dollar, deels veroorzaakt door herstructureringskosten. De resultaten waren beneden de verwachtingen van marktkenners.

Het entertainmentconcern had in het laatste kwartaal van vorig jaar ook al een tegenvallende driemaandsperiode achter de rug door stakingen in Hollywood. Hierdoor kwamen de opnames van een aantal nieuwe films en series stil te liggen.

De verkoop van computergames ging in het eerste kwartaal volgens Warner Bros. Discovery “aanzienlijk” omlaag. Dat komt volgens het bedrijf omdat hetzelfde kwartaal vorig jaar juist heel sterk was, door de populariteit van Hogwarts Legacy, een spel gebaseerd op de Harry Potterboeken. Ook de inkomsten uit advertenties bij de tv-zenders van het concern liepen terug.