Chinese BYD overweegt bouw van tweede Europese autofabriek

BYD, een grote fabrikant van elektrische auto’s in China, overweegt volgend jaar een tweede assemblagefabriek voor auto’s in Europa te bouwen, zegt Michael Shu, directeur van de Europese tak van het concern. Volgens hem wil BYD tegen 2030 een toonaangevende producent van elektrische voertuigen in Europa zijn. “We hebben er vertrouwen in dat we tegen die tijd een leidende positie kunnen innemen”, stelt Shu.

Waar die fabriek zou komen te staan heeft de topman niet gezegd. BYD, dat voluit Build Your Dreams heet, kondigde in december aan dat het een fabriek voor elektrische auto’s in Hongarije gaat bouwen. Daarmee wordt het de eerste grote Chinese autofabrikant met een productiebasis in Europa. BYD heeft al een fabriek voor elektrische bussen in het land.

Hongarije is onder de rechtse premier Viktor Orbán een belangrijke handels- en investeringspartner voor China geworden, in tegenstelling tot sommige andere Europese landen. Ook de Chinese accufabrikant CATL, de grootste in zijn soort ter wereld, is actief in Hongarije. Het concern heeft een enorme accufabriek in de oostelijk gelegen stad Debrecen.