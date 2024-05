Bereidheid EU-bedrijven om te investeren in China op dieptepunt

China verliest zijn glans als topland voor Europese bedrijven om in te investeren, meldt de Kamer van Koophandel van de Europese Unie in China. Slechts 13 procent van de ondervraagde bedrijven ziet het land nog als een topbestemming voor investeringen. Dat is het laagste niveau sinds het begin van het verzamelen van de gegevens in 2010.

In 2021 beschouwde nog 27 procent van de EU-bedrijven China als topland voor investeringen. Bedrijven waren toen optimistischer over de groei van de op een na grootste economie ter wereld. Nu verplaatsen steeds meer Europese bedrijven hun investeringen naar Zuidoost-Azië en het Europese continent om geopolitieke risico’s te vermijden. De oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China en de problemen in de Chinese economie, die kampt met een vastgoedcrisis en lage consumentenbestedingen, spelen ook een rol.

Ruim twee derde van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat zakendoen in China in 2023 moeilijker is geworden. Dat is het hoogste percentage sinds die vraag voor het eerst werd gesteld in 2014. Vooral bouwbedrijven spreken van lastige omstandigheden, waarbij Chinese bouwers worden voorgetrokken bij projecten.

In november vorig jaar beloofde de Chinese president Xi Jinping nog om de toegang voor buitenlandse bedrijven tot het land te vergemakkelijken. In de afgelopen weken hebben veel buitenlandse leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen, echter in Beijing geklaagd over de ongelijke behandeling van buitenlandse bedrijven die in het land actief zijn.

De EU en de VS hebben ook hun campagnes tegen de “oneerlijke” Chinese handels- en economische praktijken opgevoerd. Volgens de westerse landen gebruikt China zijn industriële overcapaciteit om de eigen groei aan te jagen door de wereldmarkten te overspoelen met goedkope producten, waaronder elektrische auto’s en staal. De EU dreigt dan ook met nieuwe tarieven op elektrische auto’s uit China, waarbij Beijing wordt beschuldigd van illegale overheidssteun aan de sector.