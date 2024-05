Australisch pensioenfonds buigt voor kritiek beleggingen Israël

Cbus, een van de grootste pensioenfondsen van Australië, herziet zijn investeringsbeleid na druk van een grote vakbond. Die had het fonds opgeroepen niet meer te beleggen in bedrijven die wapens en defensietechnologie aan Israël leveren.

Cbus beheert onder meer de pensioenen voor medewerkers uit de Australische bouwsector. Het fonds zegt de stap te nemen om “de bezorgdheid van de gemeenschap over het conflict en het verlies van mensenlevens in Gaza en Israël”.

Cbus sluit directe investeringen in sommige wapenfabrikanten al uit. Maar het fonds belegt nog wel in defensiegerelateerde bedrijven als Lockheed Martin en RTX. Nu bekijkt het fonds of dat nog wenselijk is en of het de criteria voor beleggingen verder kan aanscherpen.

Ook in Nederland is kritiek geuit op pensioenfondsen in verband met de oorlog in de Gazastrook. Zo lopen er bij petitieplatform DeGoedeZaak al langer onlinepetities om ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW te bewegen niet meer te investeren in bedrijven die betrokken zijn bij de Israëlische nederzettingen in Palestijnse gebieden. Die petities zijn in totaal zo’n 3700 keer ondertekend.

Vredesorganisatie PAX stelde in december ook al een lijst op met Europese financiële organisaties die de voorbije jaren investeerden in bedrijven met activiteiten in Palestijnse gebieden die bezet zijn door Israël. ING stond in de top 10 en had volgens het onderzoek tussen januari 2020 en augustus 2023 6,6 miljard euro gestopt in bedrijven die daar actief zijn. De geldverstrekkers financierden bijvoorbeeld Booking.com en Airbnb, die accommodaties aanboden in de bewuste regio’s.