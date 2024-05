Duitse bouwvakkers willen staken voor hoger loon

Duitse bouwvakkers zijn van plan volgende week te staken om eisen voor een hoger loon kracht bij te zetten. Dat heeft de grote vakbond IG BAU bekendgemaakt. De eerste werkonderbreking moet maandag beginnen in de deelstaat Nedersaksen. Daarna moet ook elders in Duitsland gestaakt worden.

IG BAU heeft gesprekken gevoerd met werkgevers in de omvangrijke Duitse bouwsector, maar die hebben tot dusver niks opgeleverd. Volgens de bond hebben werkgevers in Nedersaksen een voorstel van een bemiddelaar voor een einde aan het cao-conflict verworpen. Daarom wordt in die deelstaat als eerste gestaakt. Maandag houden bouwvakkers in de stad Osnabrück een rally.

De werkgeversorganisatie voor de bouw zegt dat stakingen schadelijk zijn voor de Duitse economie en dat de bouw het moeilijk heeft. IG BAU beweert juist dat werkgevers hun verantwoordelijkheid niet nemen. De bond vertegenwoordigt ongeveer 930.000 werknemers in de Duitse bouwsector.

De bouwindustrie behoort tot de grootste werkgevers van Duitsland en was vorig jaar goed voor een omzet van meer dan 160 miljard euro.