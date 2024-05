Lingeriemerk Victoria’s Secret bij stijgers op Wall Street

Victoria’s Secret behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de aandelenmarkten in New York. Het lingeriemerk meldde op basis van voorlopige cijfers dat de verkopen in het afgelopen kwartaal minder sterk zijn gedaald dan gevreesd. Volgens topman Martin Waters slaan de nieuwe collecties aan bij klanten en verbeteren de verkooptrends voor zowel het merk Victoria’s Secret als de PINK-kledinglijn. Het aandeel werd daarop ruim 8 procent hoger gezet.

De algehele stemming op Wall Street bleef positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 39.579 punten. De hoofdindex sloot donderdag voor de zevende dag op rij hoger en koerst af op de vierde weekwinst op rij. De brede S&P 500-index steeg 0,4 procent tot 5236 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,4 procent tot 16.415 punten. De S&P 500 en de Nasdaq stevenen af op de derde weekwinst op rij.

Beleggers kijken nog uit naar toespraken van een aantal belangrijke bestuurders van de Federal Reserve. De centrale bankiers zullen mogelijk meer hints geven over de toekomstige rentestappen. Donderdag laaide de hoop op een spoedige renteverlaging in de Verenigde Staten weer op, na cijfers over de arbeidsmarkt. Zo vroegen meer Amerikanen een uitkering aan, wat mogelijk wijst op een afkoelende arbeidsmarkt en economie. Dat zou een renteverlaging door de Fed dichterbij kunnen brengen.

AI-chipbedrijf Nvidia won 2,4 procent, na sterke omzetcijfers van de Taiwanese chipfabrikant TSMC die onder meer chips maakt voor Nvidia. Groupon steeg bijna 20 procent. De aanbieder van kortingscoupons sprak van een goed eerste kwartaal, waarin de omzet gelijk bleef en het verlies werd teruggedrongen. Yelp zakte 2,4 procent. De restaurantbeoordelingswebsite boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel echter tegen.

Novavax werd liefst 130 procent meer waard. Het noodlijdende biotechbedrijf heeft een licentiedeal getekend met de Franse farmaceut Sanofi voor het gebruik van zijn coronavaccin en het combinatievaccin tegen corona en de griep. Onder de deal, die een waarde heeft van 1,2 miljard dollar, neemt Sanofi ook een belang van zo’n 5 procent in Novavax. Novavax ontwikkelde een zogenoemd eitwitvaccin tegen het coronavirus als alternatief voor de mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer. De vraag naar dat vaccin viel echter tegen.