Bloomberg: moederbedrijf FlixBus wil naar aandelenbeurs

Flix, de Duitse moeder van busbedrijf FlixBus, is van plan naar de aandelenbeurs te gaan. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Naar verluidt wil Flix in de eerste week van juni de plannen bekendmaken en die maand de sprong naar de aandelenmarkt wagen.

Het in München gevestigde Flix is naast touringcardiensten op de langere afstand ook actief met treinreizen in Europa. Buiten Europa is Flix actief in Turkije en Noord- en Zuid-Amerika. In de Verenigde Staten nam het bedrijf enkele jaren geleden de langeafstandsbusaanbieder Greyhound over. In februari kondigde het bedrijf ook zijn intrede op de Indiase markt aan.

Het in 2013 opgerichte Flix mikt volgens Bloomberg op een waardering van wel 4 miljard euro. Het bedrijf zou met de beursgang willen profiteren van de recordstanden op de beurzen en van het sterke herstel van de reissector na de coronapandemie.

Bloomberg meldde niet of de beursgang in Frankfurt gaat plaatsvinden. Ook zouden de plannen nog kunnen wijzigen. Flix wilde geen commentaar geven tegen Bloomberg.

Vorig jaar vervoerde Flix met zijn diensten ruim 81 miljoen passagiers, een stijging van 34 procent vergeleken met een jaar eerder. De omzet steeg met 30 procent tot 2 miljard euro.