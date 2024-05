Schiphol, KLM en Marechaussee kijken tevreden terug op meivakantie

Schiphol, KLM en de Koninklijke Marechaussee zijn “tevreden” dat de meivakantie zonder grote problemen is verlopen. “Dankzij de goede doorstroming hebben de meeste reizigers waarschijnlijk niet eens in de gaten gehad hoe ontzettend druk het is geweest”, zegt Patricia Vitalis, directeur luchthavenoperaties bij Schiphol.

De luchthaven telde de voorbije periode gemiddeld 71.000 vertrekkende reizigers per dag. Dagelijks kwamen er ook ruim 62.000 mensen aan en er waren elke dag gemiddeld dik 57.000 overstappers. Volgens cijfers van Schiphol was 95 procent van de vertrekkende reizigers binnen negen minuten door de beveiligingscontrole. In totaal waren er van 26 april tot en met 12 mei meer dan 22.000 vluchten.

Eerder zei Schiphol dat deze meivakantie naar verwachting 10 procent drukker zou worden vergeleken met vorig jaar. Volgens KLM wordt de meiperiode steeds populairder voor Nederlanders die op vliegvakantie willen. “Voor ons is dit het eerste piekmoment voor de drukte van de zomervakantie. Ik ben tevreden met hoe dit is verlopen en heb alle vertrouwen in een goede zomer”, zegt operationeel directeur Maarten Stienen van de luchtvaartmaatschappij.

Personeelstekorten op de luchthaven bij onder meer de beveiliging zorgden twee jaar geleden voor lange rijen tijdens vakantieperiodes. Daardoor misten sommige mensen hun vlucht. Ook ontstonden er opstootjes. Financieel topman Robert Carsouw van Schiphol zei in februari dit jaar al dat er veel beveiligers waren aangenomen op de luchthaven om chaos zoals in de zomer van 2022 te voorkomen.

Schiphol, KLM en de Marechaussee hadden voorafgaand aan de meivakantie ook veelvuldig overleg gehad en voorbereidingen getroffen. Dan ging het tevens om het goed en tijdig informeren van de reiziger. Vitalis wijst erop dat niet alleen Schiphol was voorbereid, maar ook de reizigers zelf. Bijna een op de zes reizigers maakte gebruik van een gereserveerd tijdslot voor de security. Op sommige dagen deed zelfs bijna een kwart van de passagiers dit.