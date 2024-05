Ether stijgt door hoop op komst beursfondsen van cryptomunt

De prijzen van cryptomunten gingen dinsdag verder omhoog, na de sterke opmars een dag eerder. Vooral ether, na bitcoin de grootste digitale munt ter wereld, is flink meer waard geworden. De koersstijging volgt op de hoop dat de Amerikaanse toezichthouder SEC goedkeuring zal geven aan op de beurs verhandelde fondsen waarmee beleggers rechtstreeks in ether kunnen investeren.

Begin dit jaar werden al Amerikaanse beursgenoteerde bitcoinfondsen geïntroduceerd. De komst van dergelijke fondsen maakt cryptomunten toegankelijker voor een grotere groep beleggers. Beleggers hoeven niet meer direct cryptomunten te kopen en op te slaan in een digitale portemonnee, maar kunnen indirect investeren in deze fondsen. De introductie van de bitcoinfondsen zorgde voor een sterke koersstijging van de bekendste digitale munt ter wereld.

De koers van ether steeg dinsdagochtend met ruim 8 procent tot zo’n 3659 dollar. Een dag eerder werd de munt al 14 procent meer waard. Dat was de sterkste stijging sinds november 2022. Ook bitcoin liftte mee. Die munt werd 1,9 procent meer waard op bijna 71.000 dollar. Een dag eerder won bitcoin al 8 procent. De cryptomunt heeft daarmee weer het recordniveau van bijna 74.000 dollar, dat in maart werd bereikt, in het vizier.

Begin mei zakte bitcoin nog onder de 60.000 dollar door het vooruitzicht dat de Amerikaanse rente langer hoog zal blijven. Hogere rentetarieven zijn doorgaans negatief voor beleggingen in digitale munten, waarop geen rente wordt ontvangen.