Vergadering Shell begint met protestlied

De aandeelhoudersvergadering van Shell is begonnen met een protestlied van een groep van ongeveer tien tot vijftien activisten. “Shell kills”, zongen ze op de melodie van Jolene van Dolly Parton. De beveiliging verwijderde hen uit de zaal.

De vergadering begon al iets later door de strenge beveiligingsmaatregelen in de Londense vergaderlocatie. Bezoekers werden streng gecontroleerd om te voorkomen dat de bijeenkomst een podium voor grote protesten wordt. De lange rijen zorgden ervoor dat lang niet alle aandeelhouders op tijd in de vergaderzaal waren. Beveiligers waarschuwden bij de securitycheck dat alle vormen van protestmateriaal verboden waren, waaronder flyers die milieuactivisten bij de ingang uitdeelden.

De jaarvergadering van vorig jaar begon chaotisch door protesten van milieuactivisten, die een uur lang zingend en scanderend tegen Shells klimaatbeleid ageerden totdat ze uit de zaal werden verwijderd door beveiligers.