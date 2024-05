AI-hausse levert chipontwerper Nvidia opnieuw recordomzet op

Chipontwikkelaar Nvidia heeft zijn omzet en winst in het afgelopen kwartaal opnieuw fors opgevoerd. Het bedrijf staat bekend als de belangrijkste verkoper van chips die nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) ondersteunen. Nu veel techbedrijven in een race zijn verwikkeld om de geavanceerdste AI-modellen te ontwikkelen, boekt Nvidia recordresultaten.

De omzet over februari, maart en april kwam uit op 26 miljard dollar, wat meer dan het drievoudige (262 procent meer) is van de opbrengsten een jaar eerder. Het hardst stegen de opbrengsten uit de verkoop van processoren voor datacenters, waar nieuwe AI-systemen op steunen voor hun rekenkracht. De winst was met 14,9 miljard dollar ruim zeven keer zo hoog als in het eerste kwartaal van het vorige boekjaar.

Nvidia begon als ontwikkelaar van grafische kaarten voor de game-industrie. Die processoren moeten voor realistische effecten veel rekenkracht hebben. Na aanpassingen maakte Nvidia deze chips geschikt voor andere toepassingen, die vervolgens uitkomst boden voor de verwerking van grote hoeveelheden data bij zelflerende AI-systemen.