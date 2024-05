Beurzen in New York sluiten lager na notulen Fed

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden verliezen gesloten. De bekendste graadmeters op Wall Street daalden na de publicatie van de notulen van de recentste rentevergadering van de Federal Reserve en drongen die verliezen vervolgens deels terug. Uit de stukken kwam naar voren dat sommige beleidsmakers van de centrale bank zich afvroegen of de rentes wel hoog genoeg waren om de inflatie onder controle te krijgen.

Beleggers hopen juist op de eerste verlaging van het belangrijkste rentetarief, dat de Fed in 2022 en 2023 in hoog tempo verhoogde om de inflatie in te tomen. Als de rentes lager zijn, is dat in principe gunstig voor de waarde van aandelen.

Maar veel kopstukken bij de Fed vroegen zich af of de ingrepen voor een lagere inflatie van de centrale bank ver genoeg gingen. De mate waarin de prijzen stegen viel in het eerste kwartaal namelijk tegen, zo vonden ze volgens het officiële verslag over de rentevergadering. Ook spraken ze over een langere periode waarin de rentes op hun huidige hoge niveau blijven “als inflatie niet blijvend richting 2 procent beweegt”. Tegelijkertijd vonden ze het rentebeleid van nu “goed gepositioneerd”, stond in de notulen.

De Dow-Jonesindex zakte 0,5 procent naar een stand van 39.671,04 punten. De bredere S&P 500 verloor 0,3 procent tot 5307,01 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 0,2 procent tot 16.801,54 punten.

Na het slot van de reguliere handel gaat veel aandacht uit naar de kwartaalcijfers van chipontwikkelaar Nvidia. Die won de afgelopen maanden fors aan beurswaarde dankzij de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Nvidia, dat belangrijke chips voor AI-toepassingen ontwikkelt, daalde voorafgaand aan die cijfers 0,5 procent.

Target zakte ruim 8 procent. De winkelketen boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht. Ook de verkopen lieten een daling zien. De vooruitzichten voor het huidige kwartaal stelden ook teleur.

ViaSat kelderde ruim 16 procent. De leverancier van satellietbreedbanddiensten en veilige netwerksystemen voor militairen en commerciële bedrijven leed afgelopen kwartaal een verlies. Ook de omzetverwachting voor het hele boekjaar viel tegen.

De euro verloor zo’n 0,2 procent ten opzichte van de dollar en was 1,0822 dollar waard. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,7 procent in prijs tot 77,34 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent minder op 81,86 dollar per vat.