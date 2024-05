Bedrijven keren voor record aan dividend uit

Bedrijven hebben in het eerste kwartaal van dit jaar een recordbedrag van ruim 313 miljard euro aan dividend uitgekeerd. Dat is een stijging van 2,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In Nederland overtroffen de dividenduitbetalingen het wereldwijde gemiddelde, volgens de Global Dividend Index van vermogensbeheerder Janus Henderson.

De forse dividendgroei van Nederlandse bedrijven is een “positief signaal” voor de staat van de Nederlandse economie, zegt Sander van der Ent, hoofd van Janus Henderson in de Benelux. De Eindhovense chipmaker NXP Semiconductors leverde het afgelopen kwartaal volgens hem de sterkste bijdrage aan de dividendgroei in Nederland.

Wereldwijd heeft 93 procent van de bedrijven die in het eerste kwartaal een dividend uitkeren hun uitbetaling verhoogd of gelijk gehouden, blijkt uit de index. Banken waren goed voor een kwart van de wereldwijde groei in het eerste kwartaal, met een stijging van 12 procent. Voor de rest van het jaar houdt Janus Henderson rekening met een verdere wereldwijde “gestage groei” van de dividendbetalingen.