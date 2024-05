Media: Justitie VS klaagt Ticketmaster-moederbedrijf aan

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en een groep Amerikaanse staten gaan Live Nation Entertainment donderdag aanklagen, melden Amerikaanse media op basis van ingewijden. Dochterbedrijf Ticketmaster zou een te machtige positie hebben bij de verkoop van concertkaartjes.

Live Nation nam Ticketmaster in 2010 over. Toezichthouders stemden in op voorwaarde dat Ticketmaster genoeg zou doen om gezonde concurrentie op de markt voor kaartverkopers te behouden. Die belofte is meermaals geschonden en in 2019 volgden in een aangepaste schikking extra eisen om de markt voor kaartjesverkoop open te houden voor concurrenten.

De verwachte aanklacht volgt op jarenlang onderzoek van het ministerie van Justitie naar het bedrijf. Vorige maand deed zakenkrant The Wall Street Journal al melding dat er een aanklacht aan zat te komen.