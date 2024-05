Jumbo gaat reorganiseren, verdwijnen kantoorbanen ‘onvermijdelijk’

Supermarktconcern Jumbo heeft donderdag een reorganisatie aangekondigd, waardoor kantoorbanen verdwijnen. Topman Ton van Veen kan nog niet zeggen om hoeveel banen het gaat, maar dat “het aantal arbeidsplaatsen zal afnemen, is helaas onvermijdelijk”. Met de reorganisatie streeft Jumbo naar “een ongecompliceerd, ondernemend en slagvaardig Jumbo-kantoor”.

Dat is volgens het supermarktconcern nodig voor de nieuwe strategie. Zo investeert Jumbo naar eigen zeggen in “het verbeteren van de winkelervaring, een beter en duurzamer assortiment en lagere prijzen”. Die strategie werkt volgens het bedrijf, maar om deze voort te zetten, is ook een andere manier van werken nodig. Vandaar de reorganisatie. Jumbo, dat een hoofdkantoor heeft in het Brabantse Veghel, meldt in een later stadium hoeveel arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Jumbo meldde begin dit jaar dat de winst steeds meer onder druk stond. Zo had het bedrijf te maken met gestegen inkoopprijzen en hogere kosten voor salarissen, huur en energie. Ook winkeldiefstallen, jaarlijks goed voor ruim 100 miljoen euro aan gemiste omzet, drukten op de resultaten. Die ontwikkelingen leidden vorig jaar tot een winst van ruim 21 miljoen euro, tegenover ruim 80 miljoen euro in 2022.

Om meer klanten aan zich te binden, wilde Jumbo dit jaar verder gaan met prijsverlagingen. Naar eigen zeggen deed het Brabantse familiebedrijf dat in 2023 ook al, bij ruim duizend producten. Met die strategie wil Jumbo marktaandeel terugwinnen op concurrenten.