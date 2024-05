Resultaten Nvidia stuwen koers chipbedrijven op Damrak

De chipbedrijven met een beursnotering in Amsterdam zijn donderdag bovenin de AEX geëindigd. ASML, ASMI en Besi noteerden aan het einde van de handelsdag plussen tot 2,6 procent. De koerswinst was te danken aan de goede resultaten van Nvidia, de belangrijkste verkoper van chips die nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) ondersteunen.

Het aandeel Nvidia was kort na de opening van Wall Street 8 procent meer waard, waarmee het bedrijf zo’n 155 miljard dollar aan marktwaarde won. De Amerikaanse chipproducent heeft naar aanleiding van de resultaten besloten meer dividend uit te keren om aandeelhouders te belonen. Ook kondigde Nvidia aan aandelen te gaan splitsen, waardoor deze voor kleinere beleggers aantrekkelijk blijven.

De AEX-index steeg 0,4 procent tot 914,27 punten, met name gestuwd door de koerswinsten van de chipbedrijven. De MidKap verloor 0,5 procent tot 939,84 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt kregen er 0,1 procent bij, de beurs in Londen daalde 0,3 procent.

Onderaan de hoofdindex op het Damrak stond zorgtechnologieconcern Philips (min 2,3 procent). Ook Ahold Delhaize stond tussen de dalers (min 1,4 procent). Het supermarktconcern kwam voorafgaand aan zijn beleggersdag met financiële doelen voor de periode 2025 tot 2028. Het bedrijf wil onder meer jaarlijks voor 1 miljard euro eigen aandelen inkopen en meer dividend uitkeren. Daarnaast streeft Ahold een hogere omzet en winst per aandeel na.

In de MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op Beursplein 5, stond bodemonderzoeker Fugro bovenaan met een plus van 1,8 procent. De sterkste daler was Alfen, dat 4,9 procent verloor. De laadpalenmaker leverde eerder deze week ook al flink aan beurswaarde in, na een tegenvallend kwartaalbericht.

Vivoryon Therapeutics werd in de index voor kleinere bedrijven maar liefst 57 procent meer waard. De Duitse biotechnoloog presenteerde donderdag zijn kwartaalresultaten. Daaruit kwam naar voren dat het verlies is toegenomen, maar dat er wel genoeg geld beschikbaar was om de activiteiten tot in het tweede kwartaal van 2025 te financieren. In maart kelderde Vivoryon nog op de beurs na het falen van zijn alzheimermedicijn.

De euro was 1,0825 dollar waard, tegen 1,0837 dollar en dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent in prijs tot 77,10 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper en kostte 81,56 dollar per vat.