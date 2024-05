Justitie VS en bijna 30 staten klagen Ticketmaster-moeder aan

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en bijna dertig Amerikaanse staten hebben Live Nation Entertainment donderdag aangeklaagd. Dochterbedrijf Ticketmaster zou een te machtige positie hebben bij de verkoop van concertkaartjes. De aanklagers willen met een rechtszaak afdwingen dat Live Nation afstand doet van Ticketmaster.

Live Nation nam Ticketmaster in 2010 over. Toezichthouders stemden in op voorwaarde dat Ticketmaster genoeg zou doen om gezonde concurrentie op de markt voor kaartverkopers te behouden. Die belofte is meermaals geschonden en in 2019 volgden in een aangepaste schikking extra eisen om de markt voor kaartjesverkoop open te houden voor concurrenten.

De aanklacht volgt op jarenlang onderzoek van het ministerie van Justitie naar het bedrijf. In de VS hebben artiesten geklaagd dat Live Nation concertpromotor, evenementenlocatie en ticketbedrijf ineen in. De exclusieve contracten die het bedrijf heeft met vele grote locaties in de VS waar bekende artiesten optreden, zouden ervoor zorgen dat artiesten en fans weinig keuze hebben als het gaat om het kopen en verkopen van tickets.

In Nederland is de invloed van Ticketmaster en Live Nation ook groot. MOJO, een grote Nederlandse organisator van concerten en festivals, is ook een dochterbedrijf van het Amerikaanse concern. Kaarten voor MOJO worden alleen via Ticketmaster verkocht.