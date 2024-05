AI-chipbedrijf Nvidia fors hoger op Wall Street na sterke cijfers

Nvidia behoorde donderdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De belangrijkste verkoper van chips die nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) ondersteunen, behaalde afgelopen kwartaal recordresultaten en overtrof daarmee de hooggespannen marktverwachtingen. Het bedrijf wist de omzet ruim te verdrievoudigen en de winst viel zeven keer hoger uit dan een jaar eerder. Ook de omzetverwachting voor het huidige kwartaal was hoger dan voorzien. Het optimisme rond AI lijkt daarmee aan te houden.

Het aandeel Nvidia steeg 8 procent en noteerde voor het eerst boven de 1000 dollar. Het bedrijf wist daarmee zo’n 155 miljard dollar aan marktwaarde te winnen. Om de aandelen ook voor kleinere beleggers aantrekkelijk te houden kondigde het bedrijf aan de aandelen te splitsen. Zo krijgen aandeelhouders voor elk aandeel dat ze bezitten tien nieuwe aandelen. Ook keert Nvidia meer dividend uit om aandeelhouders te belonen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 39.605 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,5 procent tot 5332 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1 procent tot 16.970 punten, mede dankzij de koerswinst van Nvidia.

Woensdag sloten de Amerikaanse beurzen nog lager. Uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve kwam naar voren dat de centrale bank de rente waarschijnlijk langer hoog zal houden. Op de beursvloeren wordt juist gehoopt dat de Fed de rente later dit jaar zal verlagen.

De chipbedrijven profiteerden van de sterke cijfers van Nvidia. Zo stegen Advanced Micro Devices, Micron Technology en Broadcom tot 3,3 procent. Chemieconcern DuPont (min 0,8 procent) kondigde aan het bedrijf te willen opsplitsen in drie aparte beursgenoteerde ondernemingen.

Live Nation Entertainment zakte 3,7 procent, na berichten dat het Amerikaanse ministerie van Justitie en een groep Amerikaanse staten de organisator van evenementen gaan aanklagen. Dochterbedrijf Ticketmaster zou een te machtige positie hebben bij de verkoop van concertkaartjes.

Tesla verloor 0,6 procent. De autofabrikant is begonnen met de bouw van een fabriek in Shanghai waar Megapack-energieopslagsystemen worden gemaakt. Die batterijen kunnen worden gebruikt voor wind- en zonneparken om tijdelijk energie in op te slaan.

De euro was 1,0859 dollar waard, tegen 1,0837 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 78,56 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 82,87 dollar per vat.