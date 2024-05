G7: Israël moet banden met Palestijnse banken niet doorsnijden

Israël moet de banden tussen Israëlische en Palestijnse banken niet doorsnijden omdat vitale diensten rond betalingen en handel moeten doorgaan. Dat stellen de ministers van Financiën van de G7 in een voorlopige slotverklaring die is ingezien door persbureau Reuters.

De G7-top wordt gehouden in Stresa in het noorden van Italië. Volgens de ministers is het van groot belang dat betalingstransacties tussen Israël en Palestijnse banken door blijven gaan, om bijvoorbeeld handel en de uitbetaling van salarissen te behouden. Ook vinden ze dat Israël andere maatregelen die negatief zijn voor de handel moet intrekken of versoepelen om zo de economische situatie op de Westbank niet verder te verslechteren.

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen had donderdag al gezegd dat met het stoppen van de bankenrelatie een “cruciale levenslijn” voor de Palestijnen zou worden doorgesneden.

De Israëlische minister van Financiën heeft gezegd dat hij een bepaalde vrijstelling voor betalingsverkeer met Palestijnse banken die per 1 juli afloopt niet zal verlengen. Daarbij kunnen Israëlische banken betalingen in sjekels verwerken voor diensten en salarissen bij de Palestijnse autoriteiten. Volgens minister Bezalel Smotrich helpen Palestijnse banken met het financieren van terrorisme.