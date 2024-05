Bankpresident Italië: goede omstandigheden voor renteverlaging

De economische omstandigheden zijn goed voor een renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB) in juni. Dat heeft de Italiaanse centralebankpresident Fabio Panetta gezegd op de G7-top voor ministers van Financiën en centralebankiers.

“Ik geloof dat we de juiste omstandigheden hebben voor een verandering in het monetair beleid bij de vergadering op 6 juni”, aldus Panetta, die ook bestuurslid is van de ECB. Hij stelde op de G7-top in het Italiaanse Stresa dat de steun onder beleidsmakers voor een renteverlaging in juni is toegenomen, ook bij degenen die daar eerder nog twijfels over hadden.

De laatste tijd komen er steeds meer geluiden dat de ECB komende maand vrijwel zeker tot een eerste renteverlaging zal overgaan. Zo verklaarde ECB-president Christine Lagarde afgelopen week nog dat ze er vertrouwen in heeft dat de inflatie in de eurozone onder controle is, wat dus ruimte biedt voor een verlaging.

Om de hoge inflatie te bestrijden, heeft de ECB de rente naar een recordniveau verhoogd. Andere ECB-bestuurders hebben ook al aangegeven dat een eerste renteverlaging in juni waarschijnlijk is.