Corendon-oprichter hekelt ultrakorte vluchten: schaf ze gewoon af

Bij vakantieaanbieder Corendon is weinig begrip voor hogere ticketbelastingen voor vluchten over langere afstanden. Juist het vliegtuig pakken voor relatief korte afstanden is in de ogen van oprichter en grootaandeelhouder Atilay Uslu een groot probleem voor het milieu. Het liefst ziet hij vluchten van minder dan 500 kilometer helemaal niet.

“Wat ik niet snap: waarom de lange afstand? Waarom niet de korte afstanden? Schaf vliegen naar 500 kilometer gewoon af”, zei hij in het tv-programma WNL Op Zondag. Hij verwees daarbij ook naar de vluchten vanaf Schiphol die dagelijks naar Brussel gaan. Uslu zei ook dat vakanties door alle maatregelen te duur dreigen te worden voor “de burger die hard werkt”, waardoor alleen “de elite” ze kan betalen.

De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB schreven in hun hoofdlijnenakkoord dat de vliegtaks omhoog moet voor vluchten over langere afstanden. Dat raakt Corendon, dat bijvoorbeeld vakanties aanbiedt op Curaçao en Bonaire. Hoeveel hoger de extra belasting wordt, is nog niet bekend.

Topvrouw Gunay Uslu van Corendon, de zus van Atilay, noemde het tegelijkertijd noodzakelijk dat luchtvaart verduurzaamt. “Vliegen is een realiteit en dat vliegen uitstoot, is ook een realiteit. We moeten verduurzamen. Dat moet je incalculeren en dat moeten we samen doen”, zei ze.