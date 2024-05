Containervervoer in korte tijd fors duurder geworden

De prijzen voor containervervoer tussen Azië en Noord-Europa zijn de afgelopen week omhooggeschoten. Daarmee komen de tarieven dicht bij een eerdere piek dit jaar, toen aanvallen van Houthi-rebellen in de Rode Zee de internationale scheepvaart in de problemen brachten.

Het vervoer van een container van ongeveer 12 meter lang op die belangrijke route kostte vorige week bijna 4700 dollar (ruim 4300 euro), meldt scheepvaartanalist Xeneta. Dat is ruim drie keer zoveel als een jaar eerder. In één maand tijd bedroeg de stijging 46 procent. Het gaat hierbij om tarieven die vervoerders betalen als ze per direct containervervoer over zee nodig hebben.

Door onzekerheid over de toelevering van producten zorgen bedrijven ervoor dat hun voorraden op tijd worden aangevuld. Naast de onrust door verstoringen in de Rode Zee komt dat ook doordat veel bedrijven de logistieke problemen tijdens de coronacrisis nog niet vergeten zijn. Volgens marktanalist Emily Stausbøll van Xeneta zorgt dat ervoor dat bedrijven al in het tweede kwartaal voorraden aanleggen voor het drukke winkelseizoen rond de feestdagen, terwijl dat vroeger vooral in het derde kwartaal gebeurde.

Daarnaast hebben veel klanten van vervoersbedrijven hun overtollige voorraden vorig jaar voor een groot deel afgebouwd, waardoor ze nu weer ruimte hebben om nieuwe voorraden aan te leggen.

Eerder deze maand maakte de leider van de Houthi-rebellen bekend meer schepen die door de Rode Zee varen te willen aanvallen. Voorheen zouden alleen schepen met een link met Israël doelwit zijn geweest, als vergelding voor de oorlog in Gaza. Maar voortaan willen de Jemenitische rebellen alle schepen aanvallen die naar Israëlische havens varen.